Одна зі засновниць руху Femen наклала на себе руки

$41.320.06
44.630.03
ukru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 3894 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
15:18 • 93836 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 158652 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 100423 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 335797 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 170536 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 142905 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 195576 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123921 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107999 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.1 м/с
63 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 130579 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 40506 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 150721 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 30865 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 75263 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 3860 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 76180 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 93810 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 158630 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 151506 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 18577 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 20470 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 31470 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 41093 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 131146 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Одна зі засновниць руху Femen наклала на себе руки

Київ • УНН

 • 14216 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Одна зі засновниць феміністського руху Femen Оксана Шачко наклала на себе руки у Парижі. Про це у вівторок повідомила на свой Facebook-сторінці співзасновниця руху Анна Гуцол, інформує УНН

Одна зі засновниць руху Femen наклала на себе руки

“Нас покинула найбільш безстрашна і вразлива Оксана Шачко. Ми сумуємо разом з її рідними та близькими, і очікуємо на офіційну версію від поліції. На цей час відомо, що вчора, 23 липня, тіло Оксани виявили у її квартирі в Парижі”, — йдеться у повідомленні.

Рух Femen засновано в 2008 році Оксаною Шачко, Олександрою Шевченко і Ганною Гуцол. Український незареєстрований рух виступав за права жінок, свободу слова, проти сексуального туризму і домагань та одержав свою популярність через провокації, які характеризуються як “радикальний ексгібіціонізм”. На акції Femen виходили оголені до поясу — Оксана Шачко вперше вийшла з оголеними грудьми у 2009 році. Акції в основному проходили у Києві, а також в інших європейських столицях.

Зі 2013 року Оксана Шачко жила у Франції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59