Одна зі засновниць руху Femen наклала на себе руки

“Нас покинула найбільш безстрашна і вразлива Оксана Шачко. Ми сумуємо разом з її рідними та близькими, і очікуємо на офіційну версію від поліції. На цей час відомо, що вчора, 23 липня, тіло Оксани виявили у її квартирі в Парижі”, — йдеться у повідомленні.

Рух Femen засновано в 2008 році Оксаною Шачко, Олександрою Шевченко і Ганною Гуцол. Український незареєстрований рух виступав за права жінок, свободу слова, проти сексуального туризму і домагань та одержав свою популярність через провокації, які характеризуються як “радикальний ексгібіціонізм”. На акції Femen виходили оголені до поясу — Оксана Шачко вперше вийшла з оголеними грудьми у 2009 році. Акції в основному проходили у Києві, а також в інших європейських столицях.

Зі 2013 року Оксана Шачко жила у Франції.