Одна из соосновательниц Femen покончила жизнь самоубийством
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Одна из соосновательниц движения Femen Оксана Шачко покончила с жизнью в Париже, где жила последнее время. Об этом сообщает ВВС Украина, передает УНН.
Так, одна из соосновательниц движения Александра Шевченко, которая также последние годы живет во Франции, пидтвердила эту информацию. По ее словам, тело Шачко нашли в понедельник, 23 июля, в ее квартире в Париже.
"Точная дата смерти еще неизвестна. Это выяснит экспертиза. Но последний раз живой ее видели в пятницу вечером", - сообщила Шевченко.
Шевченко также рассказала, что Шачко оставила предсмертную записку на английском языке с надписью "Вы все - фейк".
Напомним, в мае активистка движения Femen в Мадриде устроила "голую акцию" во время встречи министров юстиции Беларуси и Испании.