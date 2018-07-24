Одна из соосновательниц Femen покончила жизнь самоубийством

Так, одна из соосновательниц движения Александра Шевченко, которая также последние годы живет во Франции, пидтвердила эту информацию. По ее словам, тело Шачко нашли в понедельник, 23 июля, в ее квартире в Париже.

"Точная дата смерти еще неизвестна. Это выяснит экспертиза. Но последний раз живой ее видели в пятницу вечером", - сообщила Шевченко.

Шевченко также рассказала, что Шачко оставила предсмертную записку на английском языке с надписью "Вы все - фейк".

Напомним, в мае активистка движения Femen в Мадриде устроила "голую акцию" во время встречи министров юстиции Беларуси и Испании.



