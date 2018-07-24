Одна зі співзасновниць Femen покінчила життя самогубством
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Одна зі співзасновниць руху Femen Оксана Шачко покінчила з життям в Парижі, де жила останнім часом. Про це повідомляє ВВС Україна, передає УНН.
Так, одна з засновниць руху Олександра Шевченко, яка також останні роки живе у Франції, підтвердила цю інформацію. За її словами, тіло Шачко знайшли в понеділок, 23 липня, в її квартирі в Парижі.
"Точна дата смерті ще невідома. Це вияснить експертиза. Але востаннє живою її бачили в п'ятницю ввечері", - повідомила Шевченко.
Шевченко також розповіла, що Шачко залишила передсмертну записку англійською мовою з написом "Ви всі - фейк".
Нагадаємо, у травні активістка руху Femen в Мадриді влаштувала "голу акцію" під час зустрічі міністрів юстиції Білорусі та Іспанії.