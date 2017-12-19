Одна украинка примет участие в Рождественской биатлонной гонке
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Украинская биатлонистка Юлия Джима получила приглашение на участие в престижной, традиционной Рождественской гонке, которая пройдет 28-го декабря в Гельзенкирхене (Германия), передает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
В связи с тем, что нынешний сезон Олимпийский, многие лидеры побоялись ехать на шоу-соревнования в период важного подготовительного сбора. Однако, в состав участников вошел ряд ведущих спортсменов планеты:
Лаура Далмайер/Бенедикт Долль;
Франциска Хильдебранд/Лессер;
Лиза Тереза Хаузер/Симон Эдер;
Розанна Кроуфорд/Брендан Грин;
Фуюки Тачизаки/Фуюки Тачизаки;
Ева Пускарчикова/Ондржей Моравец;
Екатерина Юрлова/Алексей Волков;
Анаис Бескон/Эмильен Жаклин.
Отметим, что наша Юлия Джима выступать вместе с словенцем Яковом Факом.
Как сообщал УНН, в прошлом сезоне "желто-голубые" остались без медалей в "Рождественской гонке".