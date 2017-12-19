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Одна українка візьме участь у Різдвяній біатлонній гонці

Одна українка візьме участь у Різдвяній біатлонній гонці

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Українська біатлоністка Юлія Джима отримала запрошення на участь в престижній, традиційній Різдвяній гонці, яка пройде 28-го грудня в Гельзенкірхені (Німеччина), передає УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

У зв'язку з тим, що нинішній сезон Олімпійський, багато лідерів побоялися їхати на шоу-змагання в період важливого підготовчого збору. Проте, до складу учасників увійшов ряд провідних спортсменів планети:

Лаура Далмайер/Бенедикт Долль;

Франциска Хільдебранд/Ерік Лессер;

Ліза Тереза Хаузер/Сімон Едер;

Розанна Кроуфорд/Брендан Грін;

Фуюкі Тачізакі/Фуюко Тачізакі;

Ева Пускарчикова/Онджей Моравець;

Катерина Юрлова/Олексій Волков;

Анаіс Бескон/Емільен Жаклін.

Відзначимо, що наша Юлія Джима виступатиме разом із словенцем Яковом Факом.

Як повідомляв УНН, в минулому сезоні "жовто-блакитні" залишились без медалей в "Різдвяній гонці". 

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