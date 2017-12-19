Одна українка візьме участь у Різдвяній біатлонній гонці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Українська біатлоністка Юлія Джима отримала запрошення на участь в престижній, традиційній Різдвяній гонці, яка пройде 28-го грудня в Гельзенкірхені (Німеччина), передає УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
У зв'язку з тим, що нинішній сезон Олімпійський, багато лідерів побоялися їхати на шоу-змагання в період важливого підготовчого збору. Проте, до складу учасників увійшов ряд провідних спортсменів планети:
Лаура Далмайер/Бенедикт Долль;
Франциска Хільдебранд/Ерік Лессер;
Ліза Тереза Хаузер/Сімон Едер;
Розанна Кроуфорд/Брендан Грін;
Фуюкі Тачізакі/Фуюко Тачізакі;
Ева Пускарчикова/Онджей Моравець;
Катерина Юрлова/Олексій Волков;
Анаіс Бескон/Емільен Жаклін.
Відзначимо, що наша Юлія Джима виступатиме разом із словенцем Яковом Факом.
Як повідомляв УНН, в минулому сезоні "жовто-блакитні" залишились без медалей в "Різдвяній гонці".