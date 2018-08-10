Одна пятая незаконной древесины из Украины попадает в Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Европейский Союз ежедневно въезжает 60 поездов с незаконной древесиной из Украины. Одна пятая вывезенного украинского дерева попадает в заведений в Польше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Эксперты британской неправительственной организации Earthsight, которая обработала доклад о незаконной вырубке леса в Украине, утверждают, что эта древесина поступает в двух крупных фирм благодаря подставным компаниям, которые принимают ее на границе и производят легальные документы.
Согласно докладу, три крупнейших производителя деревянных панелей в ЕС, владельцы крупнейших бумажных комбинатов и второе по величине в мире деревообрабатывающее предприятие пользуются коррупционными схемами, связанными с незаконной вырубкой дерева в Украине.
Также, эксперты британской неправительственной организации Earthsight разоблачили украинский незаконную древесину, ввезенную в Западную Европу, в большинстве строительных магазинах в Великобритании и Франции.
Напомним, в ГФС заявили о сокращении экспорта древесины.