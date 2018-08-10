Одна п’ята незаконної деревини з України потрапляє до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. До Європейського Союзу щоденно в’їжджає 60 потягів з незаконною деревиною з України. Одна п’ята вивезеного українського дерева потрапляє до закладів в Польщі. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
Експерти британської неурядової організації Earthsight, яка опрацювала доповідь про незаконну вирубку лісу в Україні, стверджують, що ця деревина надходить до двох великих фірм завдяки підставним компаніям, котрі приймають її на кордоні та виробляють легальні документи.
Згідно з доповіддю, три найбільші виробники дерев’яних панелей в ЄС, власники найбільших паперових комбінатів і друге найбільше у світі деревообробне підприємство користуються корупційними схемами, пов’язаними з незаконним вирубуванням дерева в Україні.
Також, експерти британської неурядової організації Earthsight викрили українську незаконну деревину, ввезену до Західної Європи, у більшості будівельних крамницях у Великій Британії та Франції.
Нагадаємо, у ДФС заявили про скорочення експорту деревини.