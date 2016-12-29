Одиннадцать экс-нардепов Верховной Рады АР Крым будут судить за госизмену

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Прокуратурой Автономной Республики Крым направлены в суд обвинительные акты в отношении 11 бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которым инкриминируется государственная измена. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

Установлено, что в марте 2014 года эти депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации Крыма. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым". Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Прокуратурой Автономной Республики Крым направлены в суд обвинительные акты в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым Цекова С.П., Савченко С.Б., Бахарева К.М., Гафарова Е.С., Заиченко А.А., Ильясова Р.И., Иоффе Г.А., Клычникова В.М., Нахлупина В.Г., Фикса Е.З., Шувайникова С.И., которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

 

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