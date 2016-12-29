Одинадцятьох екс-нардепів Верховної Ради АР Крим судитимуть за держзраду

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Прокуратурою Автономної Республіки Крим направлено до суду обвинувальні акти стосовно 11 колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, яким інкримінується державна зрада. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури АР Крим.

Встановлено, що у березні 2014 ці депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим надали допомогу та сприяли окупації Криму. Зокрема, вони незаконно прийняли ряд постанов, в результаті чого було створено нелегітимне державне утворення "Республіка Крим".Вказаним обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’’ятнадцяти років.

Наразі прокуратурою Автономної Республіки Крим направлено до суду обвинувальні акти стосовно колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Цекова С.П., Савченко С.Б., Бахарєва К.М., Гафарова Е.С., Заїченка А.А., Ільясова Р.І., Іоффе Г.А., Кличнікова В.М., Нахлупіна В.Г., Фікса Є.З., Шувайникова С.І., які обвунувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

 

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