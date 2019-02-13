Одинадцятикратний чемпион Англии возглавил клуб из четвертого дивизиона страны
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Бывший полузащитник “Манчестер Юнайтед” Пол Скоулз стал главным тренером “Олдхэм”, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Соглашение подписано на полтора года. Помощником Скоулза станет бывший наставник “Олдхэма” Майк Прист. Для 44-летнего англичанина данная тренерская работа станет первой в карьере.
Сейчас “Олдхэм” занимает лишь 14 строчку в таблице английской Лиги 2 (четвертая по силе страны).
Примечательно, Скоулз не раз признавался в интервью, что с детства болеет за “Олдхэм”.
Кроме того добавим, Скоулз всю карьеру провел в “МЮ”, с которым 11 раз выиграл чемпионат и 3 раза Кубок Англии. Англичанин в 2008 году попал в Зал славы английского футбола.