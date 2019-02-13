Одинадцятикратний чемпіон Англії очолив клуб з четвертого дивізіону країни

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Колишній півзахисник “Манчестер Юнайтед” Пол Скоулз став головним тренером “Олдхема”, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Угода підписана на півтора роки. Помічником Скоулза стане колишній наставник “Олдхема” Майк Пріст. Для 44-річного англійця дана тренерська робота стане першою в кар’єрі.

Наразі “Олдхем” займає лише 14 сходинку в таблиці англійської Ліги 2 (четверта за силою країни).

Примітно, Скоулз не раз зізнавався в інтерв’ю, що з дитинства вболіває за “Олдхем”.

Окрім того додамо, Скоулз всю кар’єру провів в “МЮ”, з яким 11 раз виграв чемпіонат і 3 рази Кубок Англії. Англієць в 2008 році потрапив в Зал слави англійського футболу.

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