Одинадцятикратний чемпіон Англії очолив клуб з четвертого дивізіону країни

Угода підписана на півтора роки. Помічником Скоулза стане колишній наставник “Олдхема” Майк Пріст. Для 44-річного англійця дана тренерська робота стане першою в кар’єрі.

Наразі “Олдхем” займає лише 14 сходинку в таблиці англійської Ліги 2 (четверта за силою країни).

Примітно, Скоулз не раз зізнавався в інтерв’ю, що з дитинства вболіває за “Олдхем”.

Окрім того додамо, Скоулз всю кар’єру провів в “МЮ”, з яким 11 раз виграв чемпіонат і 3 рази Кубок Англії. Англієць в 2008 році потрапив в Зал слави англійського футболу.