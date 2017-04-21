Один украинский военный получил ранения в АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В течение сегодняшнего дня боевики 21 раз обстреливали позиции сил АТО, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО, передает УНН.
"Ситуация в районе проведения АТО остается контролируемой Вооруженными Силами Украины. С начала суток российско-террористические подразделения 21 раз обстреляли позиции украинских войск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Приморском направлении, противник огнем минометов калибра 120-мм накрывал защитников Новотроицкого. По защитникам Марьинки применял танки, 82-миллиметровые минометы, автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
"С противотанковых гранатометов и пулеметов больших калибров бил по опорным пунктам в районе Водного и Лебединского. Из автоматических гранатометов вел огонь по позициям в районе населенного пункта Гнутово. Из стрелкового оружия обстрелял морских пехотинцев возле Широкино. Вблизи Марьинки и Лебединского активизировались вражеские снайперы", - добавили в пресс-центре штаба.
Как проинформировали в штабе, на донецком направлении, позиции в районе Троицкого враг обстрелял из 120-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра.
"По опорным пунктам возле населенного пункта Пески враг вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. С подствольных гранатометов и пулеметов крупного калибра противник бил по защитникам Зайцева, а из противотанковых гранатометов - по защитникам Авдеевки", - добавили в сообщении
Также в штабе отметили, что один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения.
Напомним, в течение 20 мая в зоне проведения АТО получили ранения четверо украинских военнослужащих.