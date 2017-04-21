Один український військовий отримав поранення в АТО

“Ситуація в районі проведення АТО залишається контрольованою Збройними Силами України. З початку доби російсько-терористичні підрозділи 21 раз обстріляли позиції українських військ”, — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що на Приморському напрямку, противник вогнем мінометів калібру 120-мм накривав захисників Новотроїцького. По оборонцях Мар’їнки застосовував танки, 82-міліметрові міномети, автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети.

“З протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів бив по опорних пунктах в районі Водяного та Лебединського. З автоматичних гранатометів вів вогонь по позиціях у районі населеного пункту Гнутове. Зі стрілецької зброї обстріляв морських піхотинців поруч Широкиного. Поблизу Мар’їнки та Лебединського активізувались ворожі снайпери”, — додали у прес-центрі штабу.

Як проінформували у штабі, на донецькому напрямку, позиції у районі Троїцького ворог обстріляв з 120-міліметрових мінометів, автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру.

“По опорних пунктах поруч населеного пункту Піски ворог вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З підствольних гранатометів та кулеметів великого калібру противник гатив по оборонцях Зайцевого, а з протитанкових гранатометів — по захисниках Авдіївки”, — додали у повідомленні

Також у штабі наголосили, що один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення.

Нагадаємо, протягом 20 квітня у зоні проведення АТО зазнали поранень четверо українських військовослужбовців.