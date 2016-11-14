Один украинский боец получил ранение за сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Один украинский военнослужащий получил ранения в результате боевых действий за прошедшие сутки в зоне АТО, погибших среди украинских бойцов нет. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны по АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, один военнослужащий получил ранения. Это произошло в авдеевской "промзоне" во время обстрела", - сказал он.