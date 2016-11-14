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15 марта, 19:03 • 110205 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152554 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128957 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122118 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107905 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103057 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99116 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 128439 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Один украинский боец ​​получил ранение за сутки в зоне АТО

Один украинский боец ​​получил ранение за сутки в зоне АТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Один украинский военнослужащий получил ранения в результате боевых действий за прошедшие сутки в зоне АТО, погибших среди украинских бойцов нет. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны по АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, один военнослужащий получил ранения. Это произошло в авдеевской "промзоне" во время обстрела", - сказал он.

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