Один український боєць отримав поранення за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Один український військовослужбовець отримав поранення внаслідок бойових дій за минулу добу в зоні АТО, загиблих серед українських бійців немає. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, один військовослужбовець отримав поранення. Це сталося в Авдіївській "промзоні" під час обстрілу", - сказав він.