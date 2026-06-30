Один из самых богатых людей Китая приговорен в США к 30 годам тюрьмы за мошенничество на $1 млрд

Бывшего китайского бизнесмена Го Вэньгуя, которого в свое время считали одним из самых богатых людей Китая, приговорили в США к 30 годам лишения свободы за организацию мошеннической схемы на сумму более 1 млрд долларов. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Го Вэньгуй, также известный как Майлз Го и Хо Ван Квок, в 2017 году покинул Китай и переехал в США, где стал известным критиком Коммунистической партии Китая. Впоследствии его признали виновным по обвинениям в рэкете, мошенничестве и отмывании денег.

Судья федерального суда Нью-Йорка Аналиса Торрес заявила, что бизнесмен «охотился на тех, кто стремился принести демократию в Китай», используя их средства для финансирования собственного роскошного образа жизни.

Вместо того чтобы удовлетвориться многочисленными законными возможностями, которые ему предоставлялись, Го злоупотреблял доверием, которое тысячи людей возложили на него, ради собственной жадности