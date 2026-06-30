Один из самых богатых людей Китая приговорен в США к 30 годам тюрьмы за мошенничество на $1 млрд
Киев • УНН
Бывший китайский бизнесмен Го Вэньгуй приговорен в США к 30 годам тюрьмы за мошенничество на сумму более 1 млрд долларов. Он тратил средства инвесторов на роскошную жизнь, в том числе на особняк и яхту.
Бывшего китайского бизнесмена Го Вэньгуя, которого в свое время считали одним из самых богатых людей Китая, приговорили в США к 30 годам лишения свободы за организацию мошеннической схемы на сумму более 1 млрд долларов. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Го Вэньгуй, также известный как Майлз Го и Хо Ван Квок, в 2017 году покинул Китай и переехал в США, где стал известным критиком Коммунистической партии Китая. Впоследствии его признали виновным по обвинениям в рэкете, мошенничестве и отмывании денег.
Судья федерального суда Нью-Йорка Аналиса Торрес заявила, что бизнесмен «охотился на тех, кто стремился принести демократию в Китай», используя их средства для финансирования собственного роскошного образа жизни.
На что тратились деньги инвесторов
Вместо того чтобы удовлетвориться многочисленными законными возможностями, которые ему предоставлялись, Го злоупотреблял доверием, которое тысячи людей возложили на него, ради собственной жадности
«Сегодняшний приговор показывает, что слава и богатство не ставят вас выше закона, и что мошенники, которые делают жертвами семьи ради собственного обогащения, понесут значительные последствия», – добавил он.
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По данным прокуратуры, в 2018-2023 годах Го привлек более 1 млрд долларов от своих онлайн-сторонников через инвестиционные и криптовалютные схемы. Следствие утверждает, что эти средства он тратил на роскошную жизнь, в частности на особняк площадью около 4,6 тыс. кв. м, автомобиль Lamborghini стоимостью 1 млн долларов и яхту за 37 млн долларов.
Сам Го Вэньгуй отрицал обвинения, заявляя, что полученные средства использовались для его политической деятельности.
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