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Китайский диссидент, сбежавший в Южную Корею на резиновой лодке, прибыл в Канаду – AP

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Китайский диссидент Дун Гуанпин, который в мае сбежал в Южную Корею на надувной лодке, прибыл в Канаду и воссоединился с семьёй. Это была его четвёртая попытка покинуть Китай.

Китайский диссидент, сбежавший в Южную Корею на резиновой лодке, прибыл в Канаду – AP
Фото: АР

Китайский политический диссидент Дун Гуанпин, который в мае сбежал из Китая в Южную Корею на небольшой надувной лодке, прибыл в Канаду, где воссоединился со своей семьей. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

По словам китайско-канадской активистки Шэн Сюэ, Дун прилетел в Торонто рейсом Air Canada в пятницу.

Он только что съел большую миску лапши с яйцами, помидорами и креветками

– написала она в соцсети X, отметив, что более десяти лет пыталась помочь ему покинуть Китай.

В мае этого года Дун Гуанпин добрался на 3,3-метровой надувной лодке до вод возле одного из западных островов Южной Кореи, где был задержан береговой охраной по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Во время судебного заседания он заявил, что стремится попасть в Канаду, где уже проживают его жена и дочери.

Это была четвертая попытка сбежать из Китая

Дун Гуанпин – бывший китайский полицейский и известный политический диссидент. За свою общественную деятельность он неоднократно подвергался преследованиям.

В 2001 году его приговорили к трем годам лишения свободы за "подстрекательство к подрыву государственной власти". В 2014 году он провел более восьми месяцев под стражей после участия в мероприятии памяти жертв подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

До этого Дун уже пытался покинуть Китай через Таиланд и Вьетнам, однако власти этих стран депортировали его обратно. Также он безуспешно пытался вплавь добраться до одного из островов Тайваня.

На данный момент канадское Министерство иммиграции, беженцев и гражданства официально не комментировало прибытие китайского диссидента.

Южная Корея поднимала истребители из-за российских и китайских самолетов27.06.26, 13:06 • 3038 просмотров

Андрей Тимощенков

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