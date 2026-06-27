Южная Корея поднимала истребители из-за российских и китайских самолетов
Киев • УНН
Почти десять китайских и российских военных самолетов вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи. Страна подняла истребители, но нарушения воздушного пространства не зафиксировано.
Почти десять китайских и российских военных самолетов ненадолго вошли и вышли из зоны идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи (KADIZ) над восточными и южными водами страны, сообщили в субботу южнокорейские военные. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.
Детали
По данным Объединенного комитета начальников штабов (JCS), китайские и российские военные самолеты не нарушали воздушное пространство Южной Кореи. В то же время отмечается, что их обнаружили еще до входа в зону ПВО.
Южнокорейские военные подняли в воздух истребители Военно-воздушных сил для подготовки к возможным чрезвычайным ситуациям.
Зона идентификации ПВО не является территориальным воздушным пространством, а создана для того, чтобы иностранные самолеты идентифицировали себя и предотвращать случайные инциденты.
Отмечается, что кратковременное вхождение, вероятно, произошло во время совместных воздушных учений двух стран, сообщил представитель JCS.
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