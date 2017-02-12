Одно из ремонтно-восстановительных подразделений ВС РФ подозревают в хищении средств - разведка

"В" 2 АК "ВС РФ проводится расследование хищения средств, предназначенных для восстановления боевых машин", - говорится в сообщении.

По данным разведки ремонтно-восстановительный подразделение "6 отдельного мотострелкового полка" (Кадиевка) "2 АК" (Луганск) ВС РФ одну отремонтированную боевую машину несколько раз представлял комиссии как очередную восстановленную единицу.

Как сообщал УНН, на территории РФ активизировали работу вербовочных центров "добровольцев" .