Один із ремонтно-відновлюваних підрозділів ЗС РФ підозрюють у розкраданні коштів - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. "2 АК" Збройних сил Російської Федерації підозрюють у розкраданні коштів, які були призначені на ремонт бойових машин. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
"У "2 АК" ЗС РФ проводиться розслідування розкрадання коштів, призначених для відновлення бойових машин",- йдеться у повідомленні.
За даними розвідки ремонтно-відновлюваний підрозділ "6 окремого мотострілецького полку" (Кадіївка) "2 АК" (Луганськ) ЗС РФ одну відремонтовану бойову машину декілька разів представляв комісії як чергову відновлену одиницю.
Як повідомляв УНН, на території РФ активізували роботу вербувальних центрів “добровольців”.