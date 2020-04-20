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Один из лидеров Серии А согласовал трансферный союз с английским клубом

Один из лидеров Серии А согласовал трансферный союз с английским клубом

Киев  •  УНН

 • 12644 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Клуб итальянской Серии А "Лацио" и представитель АПЛ "Вулверхэмптон" согласовали договор о трансферный союз между коллективами. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на RadioSei, передает УНН.

Все началось после того, как два игрока португальской "Браги" - Педру Нето и Бруну Жордау суммарно на 20 млн. Евро. Затем они были проданы "волкам" примерно за такую же сумму. Теперь "орлы" также будут иметь преимущество на игроков "Вулверхэмптона" в случае трансферных попыток от других клубов. Данные команды будут делать выбор в пользу друг друга, если цена за футболиста не будет значительно меньше, предлагаемой другим заинтересованным клубом.

Основной целью "Лацио" называют вингера "Вулверхэмптона" Диого Жоту, которым также интересуется "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". 23-летний португалец в этом сезоне забил 15 голов и отдал шесть передач в 37 играх.

Другим вариантом приобретения римлян является полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невес. Португалец оценивается в 40 млн евро и также заинтересовал "Ювентус".

Добавлю также, "Лацио" ведет борьбу с "Ювентусом" за чемпионство в Серии А и отстает на один балл, а "Вулверхэмптон" идет 6-м в АПЛ и отстает от зоны Лиги чемпионов на 5 баллов.

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