Один из лучших бомбардиров "Манчестер Сити" пропустит матч с "Шахтером"

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 33258 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106482 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 91378 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 105937 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117483 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147184 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147842 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140325 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 185262 просмотра

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Один из лучших бомбардиров "Манчестер Сити" пропустит матч с "Шахтером"

Один из лучших бомбардиров "Манчестер Сити" пропустит матч с "Шахтером"

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с “Шахтером” и рассказал о кадровой потере накануне противостоянии, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “горняков”.

Принять участие в матче не сможет аргентинский форвард Серхио Агуэро.

“К сожалению, его (Агуэро — ред.) не будет несколько недель, он пропустит ряд игр. Однако как долго это будет продолжаться, я не знаю. У него проблема с передним мышцей”, — заявил Гвардиола.

Отметим, что Агуэро является лучшим бомбардиром “горожан” в АПЛ — 9 голов. В трех матчах Лиги чемпионов на его счету два гола.

Примечательно, что в первом матче команд этого розыгрыша ЛЧ Агуэро просидел на замене.

Украинские Национальные Новости

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