Один із кращих бомбардирів "Манчестер Сіті" пропустить матч із "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від матчу із "Шахтарем" та розповів про кадрову втрату напередодні протистоянні, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "гірників".
Взяти участь у матчі не зможе аргентинський форвард Серхіо Агуеро.
"На жаль, його (Агуеро – ред.) не буде кілька тижнів, він пропустить низку ігор. Проте як довго це триватиме, я не знаю. У нього проблема з переднім м’язом", - заявив Гвардіола.
Відзначимо, що Агуеро є кращим бомбардиром "міщан" в АПЛ – 9 голів. У трьох матчах Ліги чемпіонів на його рахунку два голи.
Примітно, що у першому матчі команд цього розіграшу ЛЧ Агуеро просидів на заміні.