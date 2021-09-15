Одесский полицейский, вымогавший деньги у веб-модели, отделался штрафом

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2 марта, 18:35 • 121008 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 116012 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 114078 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Сотрудник Управления стратегических расследований в Одесской области, который ежемесячно вымогал у вебкам-модели от 1 тысячи до 600 долларов за обещание не привлекать женщину к ответственности, уволен с работы и обязан заплатить штраф в размере 93 тыс. грн. Решение, вынесенное Коминтерновским райсудом Одесской области, опубликовано в Едином судебном реестре, пишет УНН.

Следователи Государственного бюро расследований задержали 26-летнего опероуполномоченного “на горячем” в апреле текущего года. По данным следствия, сотрудник полиции получил взятку от одесситки. За деньги страж порядка обещал помочь женщине избежать ответственности за изготовление и распространение порно. Полицейские “взяли” злоумышленника при получении второй части взятки.

Было открыто дело по ч.2 ст.369-2 УК о злоупотреблении влиянием. Обвиняемый решил сотрудничать со следствием. Он признал вину и инициировал соглашение с прокурором о ее признании. За сделку обвиняемому смягчили наказание и выписали штраф в размере 93 500 гривен. Также суд обязал злоумышленника выплатить в пользу государства 15 100 гривен процессуальных трат на проведение экспертиз.

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