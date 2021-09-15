Одесский полицейский, вымогавший деньги у веб-модели, отделался штрафом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Сотрудник Управления стратегических расследований в Одесской области, который ежемесячно вымогал у вебкам-модели от 1 тысячи до 600 долларов за обещание не привлекать женщину к ответственности, уволен с работы и обязан заплатить штраф в размере 93 тыс. грн. Решение, вынесенное Коминтерновским райсудом Одесской области, опубликовано в Едином судебном реестре, пишет УНН.
Следователи Государственного бюро расследований задержали 26-летнего опероуполномоченного “на горячем” в апреле текущего года. По данным следствия, сотрудник полиции получил взятку от одесситки. За деньги страж порядка обещал помочь женщине избежать ответственности за изготовление и распространение порно. Полицейские “взяли” злоумышленника при получении второй части взятки.
Было открыто дело по ч.2 ст.369-2 УК о злоупотреблении влиянием. Обвиняемый решил сотрудничать со следствием. Он признал вину и инициировал соглашение с прокурором о ее признании. За сделку обвиняемому смягчили наказание и выписали штраф в размере 93 500 гривен. Также суд обязал злоумышленника выплатить в пользу государства 15 100 гривен процессуальных трат на проведение экспертиз.