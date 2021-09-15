Одеський поліцейський, який вимагав гроші у веб-моделі, відбувся штрафом

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали 26-річного оперуповноваженого "на гарячому" у квітні поточного року. За даними слідства, співробітник поліції отримав хабар від одеситки. За гроші правоохоронець обіцяв допомогти жінці уникнути відповідальності за виготовлення та розповсюдження порно. Поліцейські "взяли" зловмисника під час отримання другої частини хабара.

Було відкрито справу за ч. 2 ст. 369-2 ККУ про зловживання впливом. Обвинувачений вирішив співпрацювати зі слідством. Він визнав провину і ініціював угоду з прокурором про її визнання. За операцію обвинуваченому пом'якшили покарання і виписали штраф обсягом 93 500 гривень. Також суд зобов'язав зловмисника виплатити на користь держави 15 100 гривень процесуальних витрат на проведення експертиз.