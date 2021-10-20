Одесская область лидирует по количеству заболевших и умерших от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Новый коронавирусный антирекорд установлен в Одесской области. За сутки здесь от коронавируса скончались 58 человек, у 1606 диагностирован COVID-19. По этим показателям, согласно данным Минздрава Украины, регион занимает первое место в стране, пишет УНН.
Накануне, 19 октября, новых случаев в регионе было 1418. Погибших от COVID-19 — 24.
Всего за время эпидемии коронавирусом в Одесской области заразились 174 636 человек. 3674 пациентов умерли.
Напомним, с понедельника Одесская область находится в “красной” зоне.
18 и 19 октября массовый наплыв горожан в поликлиники спровоцировал коллапс в медучреждениях. С 20 октября начинают работать по будням центры массовой вакцинации в торговых центрах на Таирова, Черемушках и поселке Котовского.