Одеська область лідирує за кількістю хворих і померлих від коронавірусу

Напередодні, 19 жовтня, нових випадків у регіоні було 1418. Загиблих від COVID-19 - 24.

Усього за час епідемії коронавірусом в Одеській області заразилися 174 636 осіб. 3674 пацієнти померли.

Нагадаємо, з понеділка Одеська область перебуває в "червоній" зоні.

18 і 19 жовтня масовий наплив містян у поліклініки спровокував колапс в медустановах. З 20 жовтня починають працювати по буднях центри масової вакцинації в торгових центрах на Таїрова, Черемушках і селищі Котовського.