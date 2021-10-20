Одеська область лідирує за кількістю хворих і померлих від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Новий коронавірсуний антирекорд встановлено в Одеській області. За добу тут від коронавірусу померли 58 осіб, у 1606 діагностований COVID-19. За цими показниками, згідно з даними МОЗ України, регіон посідає перше місце в країні, пише УНН.
Напередодні, 19 жовтня, нових випадків у регіоні було 1418. Загиблих від COVID-19 - 24.
Усього за час епідемії коронавірусом в Одеській області заразилися 174 636 осіб. 3674 пацієнти померли.
Нагадаємо, з понеділка Одеська область перебуває в "червоній" зоні.
18 і 19 жовтня масовий наплив містян у поліклініки спровокував колапс в медустановах. З 20 жовтня починають працювати по буднях центри масової вакцинації в торгових центрах на Таїрова, Черемушках і селищі Котовського.