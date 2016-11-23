Одесситов будут судить за разбойные нападения и грабежи
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Троих одесситов, один из которых несовершеннолетний, будут судить за два разбойных нападения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Установлено, что в июне 2016 года группа лиц совершила два разбойных нападения вблизи "Аркадии", угрожая потерпевшим пневматическим пистолетом и использованием газовых баллончиков. Кроме того, одесситы ограбили женщину, у которой похитили ювелирные изделия и мобильный телефон.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Дело преступников передано в суд, их обвиняют в совершении правонарушений по ч.2 ст.187 (разбой), ч.2 ст.186 (грабеж) УК Украины.