Одеситів судитимуть за розбійні напади та грабежі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Трьох одеситів, один з яких неповнолітній, судитимуть за два розбійні напади. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Встановлено, що у червні 2016 року група осіб вчинила два розбійних напади поблизу «Аркадії», погрожуючи потерпілим пневматичним пістолетом та використанням газових балончиків. Крім того, одесити пограбували жінку, у якої викрали ювелірні вироби та мобільний телефон.
Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Справу злочинців передано до суду, їх звинувачують у вчиненні правопорушень за ч.2 ст.187 (розбій), ч.2 ст.186 (грабіж) КК України.