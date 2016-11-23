Одеситів судитимуть за розбійні напади та грабежі

Встановлено, що у червні 2016 року група осіб вчинила два розбійних напади поблизу «Аркадії», погрожуючи потерпілим пневматичним пістолетом та використанням газових балончиків. Крім того, одесити пограбували жінку, у якої викрали ювелірні вироби та мобільний телефон.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Справу злочинців передано до суду, їх звинувачують у вчиненні правопорушень за ч.2 ст.187 (розбій), ч.2 ст.186 (грабіж) КК України.