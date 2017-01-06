Одесскую область засыпает снегом
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 6 января. УНН. Сегодня с 8:00 в Одесской области метет снег. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Сейчас снежный слой составляет около 10-15 см.
Сотрудники КП "Муниципальная охрана" в связи с непогодой 6 января приступили к патрулированию города. На улицы города выведены 60 единиц спецтехники, задействованных в посыпании дорог песчано-солевой смесью. К работе по уборке снега подключатся и автогрейдеры.
В Одессе, а также в районных центрах уже развернуты пункты обогрева, где сейчас уже греются люди.
Отметим, Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует, что метель продлится до 19:00 6 января, затем количество осадков уменьшится.
Напомним, в связи со значительным ухудшением погодных условий на территории Одесской области, с 8:00 6 января ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования Одесской области.