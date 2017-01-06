Одещину засипає снігом

Наразі сніговий прошарок становить близько 10-15 см.

Співробітники КП “Муніципальна охорона” в зв’язку з негодою 6 січня приступили до патрулювання міста. На вулиці міста виведено 60 одиниць спецтехніки, які задіяні в посипанні доріг піщано-сольовою сумішшю. До роботи з прибирання снігу підключаться і автогрейдери.

В Одесі, а також в районних центрах вже розгорнуто пункти обігріву, де наразі вже зігріваються люди.

Зазначимо, Гідрометцентр Чоргого та Азовського морів прогнозує, що хурделиця триватиме до 19:00 6 січня, потім кількість опадів зменшиться.

Нагадаємо, у зв’язку зі значним погіршенням погодних умов на території Одеської області, з 8:00 6 січня обмежено рух вантажних, великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування Одеської області.