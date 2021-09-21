Одесса является антилидером по темпам вакцинации - мэрия
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавируса в Одессе пока прошли всего 14% горожан, одну дозу получили - 16%. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщила вице-мэр Светлана Бедрега, подчеркнув, что Одесса является антилидером в стране по темпам вакцинации, пишет УНН.
“По темпам вакцинации мы — лидеры с конца, ниже нас только Донецкая и Луганская области”, — сказала Светлана Бедрега.
Бедрега сообщила, что в некоторых подразделениях мэрии уровень вакцинации составляет 3-7%. Речь идет, в частности, о Службе по делам детей и КП “Одесгорэлектротранс”.
По словам чиновницы, мэрия будет усиливать работу по содействию вакцинирования работников структур, где деятельность персонала связана с непосредственными контактами с гражданами. Это касается прежде всего сферы торговли. Бедрега сообщила, что торговые точки, в которых привито менее 80% персонала, будут закрывать.