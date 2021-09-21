Одеса є антилідером за темпами вакцинації - мерія
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусу в Одесі поки пройшли всього 14% городян, одну дозу отримали - 16%. Про це в ході апаратної наради повідомила віце-мер Світлана Бедрега, підкресливши, що Одеса є антилідером в країні за темпами вакцинації, пише УНН.
"За темпами вакцинації ми - лідери з кінця, нижче нас тільки Донецька і Луганська області", - сказала Світлана Бедрега.
Бедрега повідомила, що в деяких підрозділах мерії рівень вакцинації становить 3-7%. Йдеться, зокрема, про Службу у справах дітей та КП "Одесміськелектротранс".
За словами чиновниці, мерія буде посилювати роботу зі сприяння вакцинації працівників структур, де діяльність персоналу пов'язана з безпосередніми контактами з громадянами. Це стосується передусім сфери торгівлі. Бедрега повідомила, що торгові точки, у яких щеплено менше 80% персоналу, будуть закривати.