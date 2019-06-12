Очистить Рось от ядовитых веществ невозможно, химикаты попадут и в Днепр - эколог

"Инсектицид, попавший в притоки реки Рось, очень опасен. Это химический препарат для защиты растений от вредных насекомых. Химические вещества высокой концентрации могут вызвать химические отравления у людей. Ведь все агрохимикаты направлены на то, чтобы убивать насекомых, отравлять их. Если это будет большая концентрация - такое же действие они будут иметь и на человека", - говорит специалист.

Эксперт объяснила, что от химикатов однозначно пострадает фауна, восстановление которой быстрыми темпами невозможно.

"Если мы берем не человека, а птиц, рыбу, водоросли, фауну - то есть то, что есть в реке - это, конечно, ядохимикат будет на это влиять. Он будет убивать так же, как на полях. Будут погибать и растения, и рыбы, другие живые существа. Это повлечет за собой разложение того, что умерло, и это будут ядовитые вещества несколько иного склада, потому что это уже будут яды, и это может привести к развитию ядовитых бактерий. То есть пойдет цепная реакция. И это очень опасно. Но радиус того, какой должна быть санитарная зона - зависит от самой концентрации и от количества воды, которая есть в этой реке - на сколько она проточная, на сколько она обновляется за счет источников. Если в нее еще сбрасывают дополнительные после очистки или без очистки сточные воды - это приведет к тому, чтобы будет еще большая концентрация и объединение различных химических веществ в какие-то соединения", - пояснила Лампика.

В целом, по ее словам, "забрать" из реки инсектицид нереально, и очистить ее - тоже.

"На сегодня ... мы можем быстро реагировать только на нефтяные пятна. То есть мы имеем средства, которые нам позволяют собрать нефтяные пятна. Все остальное - мы не готовы вообще. ГСЧС почти 5 лет назад имели средства, чтобы собирать многое, сейчас у них нет денег для того, чтобы вообще совершать какие-то действия, чтобы среагировать по факту.

Так, уже написали заявления, что нельзя пить воду, отключили от водоснабжения, сделали забор воды, но это не решает проблемы. В Украине большая проблема, связанная с экологическим мониторингом: то есть когда что-то где-то происходит и мы даже об этом знаем - средств для реагирования мы не имеем. Финансов нет, структуры нет, ничего нет", - рассказала она.

Эксперт напомнила, что река Рось является правым притоком Днепра. А потому не исключила, что ядохимикаты попадут и в Днепр, просто уже в меньшей концентрации.

Напомним, в водоеме "Нижний пруд" в Винницкой области, куда непосредственно попали химические соединения в результате ДТП с автомобилем, который перевозил гербициды, зафиксировано превышение концентрации ядохимикатов в сотни раз.