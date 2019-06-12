Очистити Рось від отруйних речовин нереально, хімікати потраплять і у Дніпро - еколог

“Інсектицид, що потрапив до притоки річки Рось, дуже небезпечний. Це хімічний препарат для захисту рослин від шкідливих комах. Хімічні речовини високої концентрації можуть викликати хімічні отруєння у людей. Адже всі агрохімікати направлені на те, щоб вбивати комах, отруювати їх. Якщо це буде велика концентрація — то таку ж дію вони будуть матимуть і на людину”, — каже фахівець.

Експерт пояснила, що від хімікатів однозначно постраждає фауна, відновлення якої швидкими темпами неможливе.

“Якщо ми беремо не людину, а птахів, рибу, водорості, фауну — тобто те, що є в річці — то, звісно, отрутохімікат буде на це впливати. Він буде вбивати так само, як на полях. Будуть гинути і рослини, і риби, інші живі істоти. Це потягне за собою розкладання того, що вмерло, і це вже будуть отруйні речовини дещо іншого складу, бо це вже будуть яди, і це може призвести до розвитку отруйних бактерій. Тобто піде ланцюгова реакція. І це дуже небезпечно. Але радіус того, якою повинна бути санітарна зона — залежить від самої концентрації і від кількості води, яка є в цій річці — на скільки вона проточна, на скільки вона оновлюється за рахунок джерел. Якщо у неї ще скидають додаткові після очистки або без очистки стічні води — то це призведе до того, щоб буде ще більша концентрація та об’єднання різних хімічних речовин в якісь сполуки”, — пояснила Лампіка.

Загалом, за її словами, "забрати" з річки інсектицид нереально, і очистити її — також.

“На сьогодні... ми можемо швидко реагувати тільки на нафтові плями. Тобто ми маємо засоби, які нам дозволяють зібрати нафтові плями. Все інше — ми не готові взагалі. ДСНС майже 5 років тому мали засоби, щоб збирати багато чого, зараз у них немає грошей для того, щоб взагалі вчиняти якісь дії, аби зреагувати по факту.

Так, вже написали заяви, що не можна пити воду, відключили від водопостачання, зробили забір води, але це ж не вирішує проблеми. В Україні велика проблема, пов’язана з екологічним моніторингом: тобто коли щось десь стається і ми навіть про це знаємо — засобів для реагування ми не маємо. Фінансів немає, структури немає, нічого немає”, — розповіла вона.

Експерт нагадала, що річка Рось є правою притокою Дніпра. А тому не виключила, що отрутохімікати потраплять і у Дніпро, просто вже у меншій концентрації.

Нагадаємо, у водоймі “Нижній ставок” на Вінниччині, куди безпосередньо потрапили хімічні сполуки внаслідок ДТП з автомобілем, що перевозив гербіциди, зафіксоване перевищення концентрації отрутохімікатів у сотні разів.