Главу РГА в Николаевской области будут судить за совершение нескольких должностных преступлений
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Николаевской области прокуратурой завершено расследование в отношении главы РГА, который подозревается в совершении ряда должностных преступлений. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Так, 10 марта 2016 года приговором суда врач-терапевт районной больницы признан виновным в служебном подлоге официальных документов, которые обосновывают временную нетрудоспособность (ч. 1 ст.366 УК Украины), и привлечен к уголовной ответственности. В ходе расследования установлено, что именно руководитель РГА, действуя умышленно, подстрекал врача к подделке документов, и в дальнейшем использовал эти документы.
С учетом достаточных доказательств для подозрения лица, 13.12.2016 по поручению прокурора Николаевской области в соответствии с требованиями действующего законодательства, должностному лицу вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК Украины. (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, мошенничество, служебный подлог).
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства и 30 декабря 2016 года обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд для рассмотрения по существу.