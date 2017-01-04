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Главу РГА в Николаевской области будут судить за совершение нескольких должностных преступлений

Главу РГА в Николаевской области будут судить за совершение нескольких должностных преступлений

Киев • УНН

 • 7233 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В Николаевской области прокуратурой завершено расследование в отношении главы РГА, который подозревается в совершении ряда должностных преступлений. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Так, 10 марта 2016 года приговором суда врач-терапевт районной больницы признан виновным в служебном подлоге официальных документов, которые обосновывают временную нетрудоспособность (ч. 1 ст.366 УК Украины), и привлечен к уголовной ответственности. В ходе расследования установлено, что именно руководитель РГА, действуя умышленно, подстрекал врача к подделке документов, и в дальнейшем использовал эти документы.

С учетом достаточных доказательств для подозрения лица, 13.12.2016 по поручению прокурора Николаевской области в соответствии с требованиями действующего законодательства, должностному лицу вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК Украины. (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, мошенничество, служебный подлог).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства и 30 декабря 2016 года обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд для рассмотрения по существу.

 

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