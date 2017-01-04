Очільника РДА на Миколаївщині судитимуть за вчинення декількох службових злочинів

Так, 10 березня 2016 вироком суду лікаря-терапевта районної лікарні визнано винним у службовому підробленні офіційних документів, які обґрунтовують тимчасову непрацездатність (ч. 1 ст.366 КК України), та притягнуто до кримінальної відповідальності. У ході розслідування з’ясовано, що саме голова РДА, діючи навмисно, підбурював лікаря до підроблення документів, та в подальшому використовував ці документи.

З урахуванням достатніх доказів для підозри особи, 13.12.2016 за дорученням прокурора Миколаївської області, відповідно до вимог чинного законодавства, посадовцю вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України. (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, шахрайство, службове підроблення).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та 30 грудня 2016 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду для розгляду по суті.