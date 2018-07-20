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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39938 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102545 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 124534 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 132042 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Глава нацразведки США не знает, о чем говорили Трамп и Путин

Глава нацразведки США не знает, о чем говорили Трамп и Путин

Киев  •  УНН

 • 8021 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что не знает, что происходило на закрытой встрече президента Дональда Трампа и президента Владимира Путина в Хельсинки, которая вызвала беспокойство у многих американских законодателей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.

"Вы правы, я не знаю, что происходило на этой встрече. Думаю, со временем мы узнаем больше, да и президент уже рассказал кое-что. Но это прерогатива президента", - отметил Коутс.

Добавим, республиканцы и демократы в конгрессе США хотят получить информацию о том, какие договоренности мог заключить Трамп с Путиным в ходе двухчасовой встречи, где их сопровождали только переводчики.

Напомним, глава нацразведки США утверждает, что данные о вмешательстве РФ в выборы неоспоримы.

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