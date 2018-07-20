Очільник нацрозвідки США не знає, про що говорили Трамп і Путін
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Директор національної розвідки США Ден Коутс заявив, що не знає, що відбувалося на закритій зустрічі президента Дональда Трампа і президента Володимира Путіна в Гельсінкі, яка викликала занепокоєння у багатьох американських законодавців. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.
"Ви маєте рацію, я не знаю, що відбувалося на цій зустрічі. Думаю, з часом ми дізнаємося більше, та й президент вже розповів дещо. Але це прерогатива президента", - зазначив Коутс.
Додамо, республіканці і демократи в конгресі США хочуть отримати інформацію про те, які домовленості міг укласти Трамп з Путіним під час двогодинної зустрічі, де їх супроводжували лише перекладачі.
Нагадаємо, очільник нацрозвідки США стверджує, що дані про втручанні РФ в вибори незаперечні.