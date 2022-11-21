Глава МИД Венгрии поехал в россию на организованный "Росатомом" форум

Цитата

"Ночь еще не закончилась, но мы должны идти. У меня утром встречи в сочи. Атомэкспо - одна из важнейших встреч атомной отрасли. Из-за глобального энергетического кризиса тот факт, что страна может производить нужное ей количество энергии, имеет беспрецедентное значение. Атомная электростанция "Пакш" играет ключевую роль в обеспечении нашей энергетической безопасности", - отметил он.

Как отмечается, "Росатом" выступает организатором форума "Атомэкспо", который состоится 21-22 ноября.

Справка

Компания "Атомэкспо" - одна из коммуникационных компаний, организующих мероприятия, проводимые российской госкорпорацией "Росатом" и предприятиями атомной отрасли, а также различными государственными структурами, международными организациями, коммерческими компаниями и общественными объединениями.

Дополнение

Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз не должен рассматривать новые санкции против россии, поскольку это якобы лишь усугубит кризис в энергетике и нанесет вред Европе.