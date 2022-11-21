Глава МИД Венгрии поехал в россию на организованный "Росатомом" форум
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ночь на понедельник, 21 ноября, вылетел в российский город сочи. Дипломат примет участие в форуме "Атомэкспо". Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
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"Ночь еще не закончилась, но мы должны идти. У меня утром встречи в сочи. Атомэкспо - одна из важнейших встреч атомной отрасли. Из-за глобального энергетического кризиса тот факт, что страна может производить нужное ей количество энергии, имеет беспрецедентное значение. Атомная электростанция "Пакш" играет ключевую роль в обеспечении нашей энергетической безопасности", - отметил он.
Как отмечается, "Росатом" выступает организатором форума "Атомэкспо", который состоится 21-22 ноября.
Справка
Компания "Атомэкспо" - одна из коммуникационных компаний, организующих мероприятия, проводимые российской госкорпорацией "Росатом" и предприятиями атомной отрасли, а также различными государственными структурами, международными организациями, коммерческими компаниями и общественными объединениями.
Дополнение
Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз не должен рассматривать новые санкции против россии, поскольку это якобы лишь усугубит кризис в энергетике и нанесет вред Европе.