Очільник МЗС Угорщини поїхав до росії на організований "Росатомом" форум

Цитата

"Ніч ще не закінчилася, але ми повинні йти. У мене вранці зустрічі в сочі. Атомекспо - одна з найважливіших зустрічей атомної галузі. Через глобальну енергетичну кризу той факт, що країна може виробляти потрібну їй кількість енергії, має безпрецедентне значення. Атомна електростанція "Пакш" відіграє ключову роль у забезпеченні нашої енергетичної безпеки", - зазначив він.

Як зазначається, "Росатом" виступає організатором форуму "Атомекспо", який відбудеться 21-22 листопада.

Довідка

Компанія "Атомекспо" - одна з комунікаційних компаній, що організовують заходи, що проводяться російською держкорпорацією "Росатом" та підприємствами атомної галузі, а також різними державними структурами, міжнародними організаціями, комерційними компаніями та громадськими об'єднаннями.

Доповнення

Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз не повинен розглядати нові санкції проти росії, оскільки це нібито лише посилить кризу в енергетиці та завдасть шкоди Європі.