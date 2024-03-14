Очертили содержание и ключевые элементы: Украина начала переговоры с Латвией по заключению соглашения по безопасности

Украина начала переговоры с Латвией по заключению двустороннего соглашения по безопасности - очертили содержание соглашения, ключевые элементы и тематические блоки, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Украинскую делегацию, в соответствии с указом Президента Украины, возглавляет руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак. Сегодняшние переговоры провел заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква. В состав делегации также вошли представители Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и др.

Соглашение по безопасности с Францией: в ОП обнародовали текст

По данным ОП, стороны очертили содержание соглашения, его ключевые элементы и тематические блоки. Был согласован график дальнейших переговоров.

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Сейчас Украина ведет подобные переговоры с восемью странами: США, Японией, Румынией, Норвегией, Испанией, Грецией, Финляндией, Латвией и ЕС.

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Семь соглашений по безопасности уже подписаны с такими партнерами: Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией и Нидерландами.

Задачей Украины остается, чтобы каждое такое соглашение укрепляло наше государство, приближало победу и добавляло силы международному праву и правопорядку, добавили в ОП.