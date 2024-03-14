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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Очертили содержание и ключевые элементы: Украина начала переговоры с Латвией по заключению соглашения по безопасности

Очертили содержание и ключевые элементы: Украина начала переговоры с Латвией по заключению соглашения по безопасности

Киев  •  УНН

14 марта 2024, 18:43  •  4803 просмотра

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Украина начала переговоры с Латвией по двустороннему соглашению о безопасности, определив его содержание, ключевые элементы и тематические блоки.

Украина начала переговоры с Латвией по заключению двустороннего соглашения по безопасности - очертили содержание соглашения, ключевые элементы и тематические блоки, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Украинскую делегацию, в соответствии с указом Президента Украины, возглавляет руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак. Сегодняшние переговоры провел заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква. В состав делегации также вошли представители Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и др.

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По данным ОП, стороны очертили содержание соглашения, его ключевые элементы и тематические блоки. Был согласован график дальнейших переговоров.

Добавим

Сейчас Украина ведет подобные переговоры с восемью странами: США, Японией, Румынией, Норвегией, Испанией, Грецией, Финляндией, Латвией и ЕС.

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Семь соглашений по безопасности уже подписаны с такими партнерами: Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией и Нидерландами.

Задачей Украины остается, чтобы каждое такое соглашение укрепляло наше государство, приближало победу и добавляло силы международному праву и правопорядку, добавили в ОП.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
ministerstvo-strategicheskikh-otraslei-promishlennosti-ukrainiМинистерство стратегических отраслей промышленности Украины
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
latviyaЛатвия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
finlyandiyaФинляндия
daniyaДания
andrii-yermakАндрей Ермак
kanadaКанада
frantsiyaФранция
norvegiyaНорвегия
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
gretsiyaГреция
italiyaИталия
ispaniyaИспания
germaniyaГермания
niderlandiНидерланды
ruminiyaРумыния
yaponiyaЯпония
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
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