Обвиняемых в теракте в Харькове оставили в СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Суд оставил под стражей обвиняемых в уголовном производстве по теракту около Дворца спорта в Харькове еще на 60 дней. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Так, вчера Фрунзенский райсуд Харькова продолжил рассмотрение дела.
"Продолжили меру пресечения еще на два месяца", – отметили в прокуратуре.
Суд завершил допрос потерпевших и свидетелей. Кроме того, на заседании допросили экспертов, а также изучили часть материальных доказательств.
Следующее заседание назначили на 9 января 2019 года на 12:00.
Как сообщал УНН, теракт возле Дворца спорта в Харькове произошел 22 февраля 2015 года во время шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства. В результате взрыва погибли четыре человека.
Через три дня по подозрению в теракте задержали трех харьковчан: Владимира Дворникова, Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцького. По версии следствия, они были завербованы российскими спецслужбами, а также прошли специальную подготовку на территории Белгородской области. По имеющейся у следствия информации, за совершения теракта исполнители должны были получить 10 тыс. долларов.