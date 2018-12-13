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Обвинувачених у теракті у Харкові лишили в СІЗО

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Суд залишив під вартою обвинувачених у кримінальному провадженні щодо теракту біля Палацу спорту у Харкові ще на 60 днів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Обвинувачених у теракті у Харкові лишили в СІЗО

Так, вчора Фрунзенський райсуд Харкова продовжив розгляд справи.

"Продовжили запобіжний захід ще на два місці", – зазначили у прокуратурі.

Суд завершив допит потерпілих та свідків. Крім того, на засіданні допитали експертів, а також вивчили частину матеріальних доказів.

Наступне засідання призначили на 9 січня 2019 року на 12:00.

Як повідомляв УНН, теракт біля Палацу спорту в Харкові стався 22 лютого 2015 року під час ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності. Внаслідок вибуху загинули чотири людини.

Через три дні за підозрою у теракті затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Сергія Башликова та Віктора Тетюцького. За версію слідства, вони були завербовані російськими спецслужбами, а також пройшли спеціальну підготовку на території Бєлгородської області. За наявною у слідства інформацією, за здійснення теракту виконавці повинні були отримати 10 тисяч доларів.

Українські Національні Новини

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