Обвинувачених у теракті у Харкові лишили в СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Суд залишив під вартою обвинувачених у кримінальному провадженні щодо теракту біля Палацу спорту у Харкові ще на 60 днів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
Так, вчора Фрунзенський райсуд Харкова продовжив розгляд справи.
"Продовжили запобіжний захід ще на два місці", – зазначили у прокуратурі.
Суд завершив допит потерпілих та свідків. Крім того, на засіданні допитали експертів, а також вивчили частину матеріальних доказів.
Наступне засідання призначили на 9 січня 2019 року на 12:00.
Як повідомляв УНН, теракт біля Палацу спорту в Харкові стався 22 лютого 2015 року під час ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності. Внаслідок вибуху загинули чотири людини.
Через три дні за підозрою у теракті затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Сергія Башликова та Віктора Тетюцького. За версію слідства, вони були завербовані російськими спецслужбами, а також пройшли спеціальну підготовку на території Бєлгородської області. За наявною у слідства інформацією, за здійснення теракту виконавці повинні були отримати 10 тисяч доларів.