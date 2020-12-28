Обвал шахты в Луганской области: в ловушке оказались два шахтера
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. На шахте “Золотое” в Луганской области произошел завал в вентиляционном ходке на глубине более 600 метров, в результате которого двое шахтеров оказались под землей. Сейчас один из них выбрался на поверхность. Об этом УНН сообщила начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.
“28 декабря 2020 года в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение диспетчера шахты „Золотое“ ГП „Первомайскуголь“ о том, что 27 декабря в 23:40 произошел завал в четвертом южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 м (участок № 4). Под завалом находились два сотрудника, с одним из которых была связь. В настоящее время, одному из них удалось выбраться на поверхность. Второй еще под завалом. Сведения о погибших или травмированных в настоящее время отсутствуют”, — заявила Погукай.
В настоящее время продолжаются мероприятия по ликвидации последствий аварии и устанавливаются обстоятельства происшествия.
Напомним, в начале декабря на шахте в Кривом Роге произошел обвал, в результате чего пострадали два горняка.
Добавим, что летом в Луганской области из-за обвала на шахте “Новодружеская” погиб горняк.