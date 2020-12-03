У Кривому Розі стався обвал на шахті, постраждало двоє гірників
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. На шахті у Кривому Розі стався обвал у результаті чого постраждало двоє гірників. Наразі вони знаходяться у лікарні. За фактом події правоохоронці відкрили провадження, передає УНН із посиланням на повідомлення Нацполіції.
"3 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що на шахті Тернівська обвалилася порода, внаслідок чого присипало двох працівників шахти. Гірників з-під завалу витягли рятувальники. Потерпілих доставили у лікарню", - йдеться у повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).
Наразі проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, на шахті у Львівській області загинув гірник.