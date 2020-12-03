У Кривому Розі стався обвал на шахті, постраждало двоє гірників

"3 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що на шахті Тернівська обвалилася порода, внаслідок чого присипало двох працівників шахти. Гірників з-під завалу витягли рятувальники. Потерпілих доставили у лікарню", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Наразі проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, на шахті у Львівській області загинув гірник.