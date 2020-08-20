На шахті у Львівській області загинув гірник

“Гірка звістка з шахти 2 „Червоноградська“ (ДП „Львіввугілля“). Через несумісні з життям травми загинув гірник Олександр Лукаш 1985 року народження. Трагедія сталася, коли працівник вугледобувного підприємства знаходився на пересипі конвеєрних стрічок”, — написав Волинець.

За його словами, врятувати життя гірнику не вдалося.

“Деталі нещасного випадку наразі встановлюються. Слова співчуття близьким та рідним нашого побратима”, — додав Волинець.

Нагадаємо, наприкінці липня на Луганщині на шахті “Новодружеська” гірник зазнав смертельних травм під час обвалу бетонної плити.