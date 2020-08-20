На шахті у Львівській області загинув гірник
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Львівській області на державній шахті «Червоноградська" загинув гірник. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає УНН.
“Гірка звістка з шахти 2 „Червоноградська“ (ДП „Львіввугілля“). Через несумісні з життям травми загинув гірник Олександр Лукаш 1985 року народження. Трагедія сталася, коли працівник вугледобувного підприємства знаходився на пересипі конвеєрних стрічок”, — написав Волинець.
За його словами, врятувати життя гірнику не вдалося.
“Деталі нещасного випадку наразі встановлюються. Слова співчуття близьким та рідним нашого побратима”, — додав Волинець.
Нагадаємо, наприкінці липня на Луганщині на шахті “Новодружеська” гірник зазнав смертельних травм під час обвалу бетонної плити.