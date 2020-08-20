На шахте во Львовской области погиб горняк
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Во Львовской области на государственной шахте “Червоноградская” погиб горняк. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает УНН.
“Горькая весть с шахты 2 „Червоноградская“ (ГП „Львовуголь“). Из-за несовместимых с жизнью травм погиб горняк Александр Лукаш 1985 года рождения. Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпи конвейерных лент”, — написал Волынец.
По его словам, спасти жизнь горняку не удалось.
“Детали несчастного случая устанавливаются. Слова соболезнования близким и родным нашего побратима”, — добавил Волынец.
Напомним, в конце июля в Луганской области на шахте “Новодружеская” горняк получил смертельные травмы во время обвала бетонной плиты.