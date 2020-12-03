В Кривом Роге произошел обвал на шахте, пострадали два горняка

"3 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на шахте Терновская обвалилась порода, в результате чего присыпало двух работников шахты. Горняков из-под завала вытащили спасатели. Пострадавших доставили в больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Напомним, на шахте во Львовской области погиб горняк.