В Кривом Роге произошел обвал на шахте, пострадали два горняка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. На шахте в Кривом Роге произошел обвал в результате чего пострадали два горняка. Сейчас они находятся в больнице. По факту происшествия правоохранители открыли производство, передает УНН со ссылкой на сообщение Нацполиции.
"3 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на шахте Терновская обвалилась порода, в результате чего присыпало двух работников шахты. Горняков из-под завала вытащили спасатели. Пострадавших доставили в больницу", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).
В настоящее время проводится досудебное расследование.
Напомним, на шахте во Львовской области погиб горняк.