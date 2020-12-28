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Обвал шахти на Луганщині: в пастці опинилося два шахтарі

Київ • УНН

 • 18157 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. На шахті “Золоте” в Луганській області стався завал у вентиляційному ходку на глибині понад 600 метрів, в результаті якого двоє шахтарів опинилися під землею. Наразі, один із них вибрався на поверхню. Про це УНН повідомила начальниця відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

Обвал шахти на Луганщині: в пастці опинилося два шахтарі

“28 грудня 2020 року до Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення диспетчера шахти „Золоте“ ДП „Первомайськвугілля“ про те, що 27 грудня о 23:40 стався завал у четвертому південному вентиляційному ходку горизонту 600-684 м (дільниця № 4). Під завалом знаходились два працівники, з одним із яких був зв’язок. На даний час, одному з них вдалося вибратися на поверхню. Другий ще під завалом. Відомості щодо загиблих чи травмованих на теперішній час відсутні”, — заявила Погукай.

У цей час тривають заходи щодо ліквідації наслідків аварії та встановлюються обставини події.

Нагадаємо, на початку грудня на шахті у Кривому Розі стався обвал, у результаті чого постраждало двоє гірників.

Додамо, що влітку на Луганщині через обвал на шахті “Новодружеська” загинув гірник.

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