Обвал шахти на Луганщині: в пастці опинилося два шахтарі

“28 грудня 2020 року до Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення диспетчера шахти „Золоте“ ДП „Первомайськвугілля“ про те, що 27 грудня о 23:40 стався завал у четвертому південному вентиляційному ходку горизонту 600-684 м (дільниця № 4). Під завалом знаходились два працівники, з одним із яких був зв’язок. На даний час, одному з них вдалося вибратися на поверхню. Другий ще під завалом. Відомості щодо загиблих чи травмованих на теперішній час відсутні”, — заявила Погукай.

У цей час тривають заходи щодо ліквідації наслідків аварії та встановлюються обставини події.

Нагадаємо, на початку грудня на шахті у Кривому Розі стався обвал, у результаті чого постраждало двоє гірників.



Додамо, що влітку на Луганщині через обвал на шахті “Новодружеська” загинув гірник.