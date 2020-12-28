Обвал шахти на Луганщині: в пастці опинилося два шахтарі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На шахті “Золоте” в Луганській області стався завал у вентиляційному ходку на глибині понад 600 метрів, в результаті якого двоє шахтарів опинилися під землею. Наразі, один із них вибрався на поверхню. Про це УНН повідомила начальниця відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.
“28 грудня 2020 року до Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення диспетчера шахти „Золоте“ ДП „Первомайськвугілля“ про те, що 27 грудня о 23:40 стався завал у четвертому південному вентиляційному ходку горизонту 600-684 м (дільниця № 4). Під завалом знаходились два працівники, з одним із яких був зв’язок. На даний час, одному з них вдалося вибратися на поверхню. Другий ще під завалом. Відомості щодо загиблих чи травмованих на теперішній час відсутні”, — заявила Погукай.
У цей час тривають заходи щодо ліквідації наслідків аварії та встановлюються обставини події.
Нагадаємо, на початку грудня на шахті у Кривому Розі стався обвал, у результаті чого постраждало двоє гірників.
Додамо, що влітку на Луганщині через обвал на шахті “Новодружеська” загинув гірник.